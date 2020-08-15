غداً.. الإداريون يعودون إلى مدارسهم ولا قرار رسمي بشأن آلية بداية العام

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فيما تعكف الوزارة وجهات أخرى على اتخاذ ما يحقق مصلحة ستة ملايين طالب

يعود غداً الأحد، الإداريون والإداريات إلى مدارسهم، بعد انتهاء إجازتهم الصيفية، فيما لم يصدر حتى الآن قرار رسمي بشأن آلية بداية العام الدراسي الجديد 1442هـ.

ويباشر الإداريون والإداريات، غداً الأحد، مهامهم الميدانية بعد تمتعهم بإجازتهم الصيفية، وذلك لوضع الترتيبات النهائية للاستعداد للعام الدراسي والتأكد من توافر وسائل السلامة وجاهزية مرافق المدارس ووصول الكتب الدراسية ونحوها من الخطط، إلى جانب التأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والبروتوكولات المعتمدة في المباني التعليمية.

فيما لم يصدر أي قرار رسمي حتى الآن بشأن آلية بداية العام الدراسي الجديد 1442 هـ، حيث تعكف وزارة التعليم وجهات أخرى تشاركها، وهي: الصحة والاتصالات وهيئة تقويم التعليم والتدريب؛ على اتخاذ ما يحقق مصلحة وسلامة أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في التعليم العام.وزارة التعليم بداية العام الدراسي الجديد