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شاهد .. أعلى 10 دول ضربها كورونا حتى صباح اليوم

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بعدما تجاوز الفيروس 21 مليون إصابة

شاهد .. أعلى 10 دول ضربها كورونا حتى صباح اليوم

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم 21 مليون حالة، صباح اليوم السبت 15 أغسطس 2020، حيث يسجل انتشار الفيروس ارتفاعًا مضطردًا في كثير من الدول، في حين عاود الانتشار في عدد من الدول التي كانت قد سيطرت على الوباء.


وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم 21.160.751 إصابة، وحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز، صباح اليوم السبت، فيما بلغ عدد حالات الوفاة بمرض كوفيد ـ 19 الذي يتسبب به الفيروس، 764.697 حالة وفاة وفقًا لنفس المصدر.


وما زالت الولايات المتحدة هي الأعلى من حيث عدد الإصابات (5,31 مليون)، ثم البرازيل (3,22 مليون)، الهند (2,53 مليون)، فيما تجاوز عدد الإصابات في كل من البيرو والمكسيك معًا حاجز الـ 500 ألف حالة إصابة.

ويكشف الجدول التالي عن أعلى 10 دول من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز، اليوم 15 أغسطس.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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