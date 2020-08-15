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الخارجية الاردنية : تأمين عودة 70 مواطنا من لبنان أمس واليوم

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الخارجية الاردنية : تأمين عودة 70 مواطنا من لبنان أمس واليوم الخارجية الاردنية : تأمين عودة 70 مواطنا من لبنان أمس واليوم

جى بي سي نيوز :-  قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز، أنه تم تأمين عودة 70 مواطنا يوم أمس واليوم من المواطنين الأردنيين وعائلاتهم من جنسيات مختلفة، من جمهورية لبنان الشقيق، وبذلك بلغ العدد الكلي للذين تم تأمين عودتهم منذ الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت 170 شخصا.
وبين الفايز في تصريح صحفي، ان هذه الجهود كانت بالتنسيق مع القوات المسلحة وكافة الأجهزة المعنية.

جي بي سي نيوز

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