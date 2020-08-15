3 اصابات محلية بفيروس كورونا في الاردن

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جى بي سي نيوز :- سجل الأردن 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 3 حالات محلية، حسبما ذكر الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، الجمعة.

الإصابات الجديدة المحلية هم مخالطون لمصابين سابقين، حيث سجلت حالتان في لواء الرمثا وواحدة في محافظة إربد. وكما سجلت "4 إصابات بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر، 2 من سوريا، و1 من السعوديّة، و1 من روسيا"، وفق الموجز.

ورصدت كذلك إصابة سائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر مركز حدود العمري. وارتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة منذ بدء الجائحة إلى 1329 إصابة.

وفي المقابل، سُجّلت 7 حالات شفاء جميعها في المنطقة المخصّصة لعزل المصابين في البحر الميّت.

بحسب الموجز، تمّ إجراء 7407 فحصاً مخبريّاً في يوم، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوص التي أجريت حتى الآن 679751 فحصا.