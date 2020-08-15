بعد 20 عاماً.. ملاك فلس لأمانة جازان أين المخطط من مخصص الـ20مليار؟

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قالوا: تم سفلتة الرئيسية والتغاضي عن الفرعية.. وهذا رد "البلدي" لـ"سبق"

تساءل ملاك مخطط "فلس" بمحافظة أبو عريش والذي وزع كمنح من قبل البلدية على المواطنين "أمانة منطقة جازان" عن سبب تأخير تطويره حتى الآن على الرغم من صدور أمر ملكي قبل أعوام عدة باعتماد 20 مليار ريال لإيصال الخدمات من كهرباء ومياه وسفلتة إلى مخططات المنح في جميع المناطق للاستفادة منه

وتفصيلاً قال مواطنون من المؤسف أن يبقى مخطط المنح الذي لا يبعد عن المدينة سوى دقائق معدودة كان قد وُزع عن طريق الأمانة منذ 20 عاماً دون أي تطوير أو تدخل من قِبل الجهة المانحة مكتفين بالعلامات التي نُصبت عند التوزيع، التي لم يعد لها أثر مشيرين إلى أن المخطط يشهد نشاطاً في البنيان نتيجة لدعم وزارة الإسكان.

وأوضح المواطنون أنهم سئموا الانتظار وكانوا يبنون أحلامهم وآمالهم لبناء مساكن لهم ولأبنائهم على هذا المخطط المنسي متسائلين: أين الأمانة منه؟.

وتابعوا بأن البعض من المواطنين توجه لتشييد المنازل وإنشاء طرق ترابية بعد أن طال الانتظار وبات تجاهل الأمانة للمخطط أمراً واضحاً. مطالبين بسرعة سفلتة على أقل تقدير وتطويره إنفاذاً للأمر الملكي الصادر قبل أعوام عدة.

من جهة أخرى وتعليقاً على الموضوع قال المجلس البلدي بمحافظة أبو عريش لـ"سبق" بأنه سيتم معالجة ذلك مع البلدية موضحاً أنه على المواطنين التقدم بشكوى ووضح بأن هناك عدة مخططات تحتاج أيضاً لسفلتة ومنها مخطط أبو عريش ومخطط القحمة.

وكانت أمانة منطقة جازان قد بينت في تقرير نشرته "سبق" في العام 2018 أنه تم اعتماد مشروع سفلتة للشوارع الرئيسة في المخطط، وتم تسليمه للمقاول الذي بدأ أعمال السفلتة حيث أشار مواطنون إلى أنه تم الاكتفاء بذلك فقط فيما تم تجاهل المؤدية للمنازل.

أمانة جازان