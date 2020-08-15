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سكان مخططات ولي العهد بمكة يودعون الظلام.. شهرين لإنارة طريق "الخليل"

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سكان مخططات ولي العهد بمكة يودعون الظلام.. شهرين لإنارة طريق "الخليل" سكان مخططات ولي العهد بمكة يودعون الظلام.. شهرين لإنارة طريق "الخليل"
"الأمانة" قالت إنه تم تركيب 25 برجاً من أصل 134 كمرحلة أولى

سكان مخططات ولي العهد بمكة يودعون الظلام.. شهرين لإنارة طريق

حددت أمانة العاصمة المقدسة شهرين للانتهاء من إنارة طريق إبراهيم الخليل الرابط بين المسجد الحرام ومخططات ولي العهد (8، 7، 6، 5) بواقع 134 برجاً إنارة.

وتفصيلاً؛ قالت أمانة العاصمة المقدسة إنه تم البدء في تنفيذ تركيب 25 برج إنارة من أصل 134 كمرحلة أولى على امتداد طريق إبراهيم الخليل - مدخل مكة المكرمة الجنوبي، وبطول 8 كلم.

وأشارت إلى أن الأعمال ما تزال جارية، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى بطول 8 كيلومترات خلال الشهرين القادمين.

وكانت "سبق" قد نشرت عدة تقارير خلال الأشهر الماضية طالب فيها سكان مخططات ولي العهد " 8، 7، 6، 5 " بضرورة إنارة الطريق الذي يربطهم بالمسجد الحرام والذي يحيطه الظلام الحالك، ويشهد عدة مرورية أرجعوها إلى عدم إنارة الطريق وزحف الرمال.أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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