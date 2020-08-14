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فضيحة مدوية لبرشلونة.. سقط بالثمانية أمام بايرن ميونخ

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في دوري أبطال أوروبا

فضيحة مدوية لبرشلونة.. سقط بالثمانية أمام بايرن ميونخ

حجز بايرن ميونخ مقعده في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا بعدما أمطر شباك منافسه برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي استضافه مساء أمس الجمعة على ملعب "النور" ضمن منافسات الدور ربع النهائي للمسابقة.

افتتح بايرن ميونخ باب التسجيل مبكرًا عند الدقيقة الرابعة عن طريق توماس مولر، ثم تمكن برشلونة من تعديل النتيجة بخطأ من لاعب الفريق البافاري النمساوي دافيد ألابا بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة، ثم عاد بايرن ميونخ للتقدم وسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق كل من الكرواتي إيفان بيريسيتش وسيرج جنابري ومولر في الدقائق الـ21 والـ27 والـ31 على الترتيب، بعدها استطاع الأورغواياني لويس سواريز تقليص النتيجة مرة أخرى عند الدقيقة الـ57، ثم عاد الفريق الألماني مجددًا، وسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق روبرت ليفاندوفسكي وفيليب كوتينيو (هدفين) في الدقائق (الـ82، والـ85، والـ89).

وسيواجه بايرن ميونخ في نصف النهائي الفائز اليوم من مواجهة مانشستر سيتي وليون الفرنسي.

فضيحة مدوية لبرشلونة.. سقط بالثمانية أمام بايرن ميونخ

فضيحة مدوية لبرشلونة.. سقط بالثمانية أمام بايرن ميونخ

فضيحة مدوية لبرشلونة.. سقط بالثمانية أمام بايرن ميونخ

فضيحة مدوية لبرشلونة.. سقط بالثمانية أمام بايرن ميونخ

فضيحة مدوية لبرشلونة.. سقط بالثمانية أمام بايرن ميونخ

برشلونة دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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