أخبار عاجلة

كورونا عربيًا.. 10 آلاف و 822 ألف إصابة اليوم .. و216 حالة وفاة -
هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح -
القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت" -
"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات -
شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي -
"التعاون الخليجي": تهديد إيران للإمارات يحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة -
التعلیم والموجة الثانیة من كورونا!! -
"الجامعة الإلكترونية" تفتح باب القبول لدرجة الماجستير بعدد من التخصصات -
واشنطن تعلن دعمها لقبرص وسط توترات عسكرية مع تركيا بالمتوسط -
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لأول مرة في عسير.. "سينما الشارع" تنطلق ضمن فعاليات صيف 2020

Print
تمكن المتابعين من مشاهدة الأفلام وهم داخل سياراتهم

لأول مرة في عسير..

تنطلق مساء غد السبت، إحدى أبرز فعاليات صيف عسير 2020 بعنوان "سينما الشارع" التي ستعرض عدداً من أبرز الأفلام السينمائية العالمية، ضمن ضوابط معينة تراعي الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي .

وتُمكن هذه الفعالية النوعية التي ستقام في حي المحالة بمدينة أبها، جميع أفراد العائلة من مشاهدة أفلامهم المفضلة وهم داخل سياراتهم الخاصة، بمتعة عالية وفي ظل التباعد الاجتماعي الكامل.

وأوضحت الجهة المنظمة للفعالية، أنها حرصت على اختيار أفلام ذات تقييم فني عالٍ تلبي تطلعات أهالي منطقة عسير وزوارها المهتمين بالسينما، مما يجمع بين المتعة والثقافة، حيث يمكن الحجز الإلكتروني عبر الدخول لموقع "سينما الشارع" والحسابات الخاصة بالفعالية على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر بأن هذه الفعالية بترتيب من أمانة عسير أسهمت مع وزارة السياحة ومجلس التنمية السياحي بالمنطقة.

لأول مرة في عسير..

صيف عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الصحة: تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة وتعافى 977 مصابا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة وتعافى 977 مصابا

الجزائر: 469 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

الجزائر: 469 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة وتعافى 968 مصاباً

8 الصبح - الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة وتعافى 968 مصاباً

تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي

تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي

شبكة عيون الإخبارية