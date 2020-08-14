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مصادر "سبق" تؤكد وقوف الموارد البشرية ميدانياً للتحقيق في "عاملات الشاورما"

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مصادر "سبق" تؤكد وقوف الموارد البشرية ميدانياً للتحقيق في فيديو "عاملات الشاورما" مصادر "سبق" تؤكد وقوف الموارد البشرية ميدانياً للتحقيق في "عاملات الشاورما"
بعد الجدل الكبير الذي أثاره على مواقع التواصل الاجتماعي

مصادر

علمت "سبق" من مصادرها، أن وزارة الموارد البشرية وقفت على منشأة كانت تشغل عاملات، وجرت المتابعة واستكمال التحقيقات اللازمة وذلك بعد ما تم رصد ذلك سابقاً في وسائل التواصل الاجتماعي عن مقطع الفيديو المتداول حول عدم الالتزام بتشغيل المرأة وفق الضوابط المكانية في مدينة مكة.

ودعا المصدر، إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو بالاتصال على الرقم 19911.

وأثار مقطع أظهر عاملات داخل إحدى مطاعم "الشاورما" في مكة جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين استنكروا طريقة الترويج، الذي بدأ بالتركيز الكبير فيه على فتيات بدلاً من الترويج للمطعم.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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