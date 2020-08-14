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"هيئة نجران" تنفذ عدة جولات لتوعية المجتمع بالتدابير الوقائية من كورونا

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بلغت (220) جولة و(900) مادة إرشادية عبر اللوحات المختلفة بالمنطقة

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، عدداً من المناشط لتوعية المجتمع بجائحة كورونا وأهمية الالتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية، والتي بلغت أكثر من (220) جولة توعوية، و(900) مادة توعوية عبر اللوحات والشاشات المختلفة في عموم المنطقة.

وتفصيلًا: نشرت هيئة نجران، المحتوى الوقائي عبر الوسائل والشاشات الإلكترونية واللوحات بكافة أنواعها، مستهدفة أكثر من (54796) مستفيداً، وذلك بالتعاون مع أمانة المنطقة والبلديات والمستشفيات، وكان لهذا التعاون المثمر مع الجهات الحكومية والأهلية الأثر الملموس في التقيد بالإجراءات الوقائية.

يذكر أن الفرع مع بداية الحملة سيّر (1000) دورية ميدانية لتنبيه الناس للصلاة وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالتعليمات والتباعد ولبس الكمامات.

وفي هذا الصدد أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني؛ أنه يتم تنفيذ هذه المناشط بمتابعة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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