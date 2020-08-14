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لمدة 3 سنوات.. ويليان يلتحق بصفوف أرسنال الإنجليزي

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لمدة 3 سنوات.. ويليان يلتحق بصفوف أرسنال الإنجليزي

قال نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، إنه أنهى صفقة انتقال لاعب كرة القدم البرازيلي الدولي ويليان إلى صفوف الفريق رسمياً؛ حيث وقّع اللاعب على عقد مع "المدفعجية" لمدة ثلاث سنوات.


وأعلن أرسنال عن إتمام الصفقة على موقعه بالإنترنت بعدما تردّدت العديد من التقارير خلال الأيام الماضية، عن اقتراب ويليان من صفوف أرسنال بعد سبع سنوات مع تشيلسي الإنجليزي.

وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال: إن ويليان لاعب "يمكنه صنع الفارق معنا حقاً.. كنا نراقب ويليان على مدار الشهور القليلة الماضية، لدينا إصرار على تدعيم مركز خط الوسط المهاجم وكذلك مركز الجناح".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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