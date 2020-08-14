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الصحة العالمية تدعو شخصيات مؤثرة لتحدي ارتداء الكمامة من ضمنها الدكتور جابر

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الصحة العالمية تدعو شخصيات مؤثرة لتحدي ارتداء الكمامة من ضمنها الدكتور جابر الصحة العالمية تدعو شخصيات مؤثرة لتحدي ارتداء الكمامة من ضمنها الدكتور جابر

جى بي سي نيوز  :- دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس قائمة من الأسماء لشخصيات عامة معروفة ومؤثرة على المستوى الوطني والعالمي لتحدي ارتداء الكمامة، حيث تصدّر اسم وزير الصحة الدكتور سعد جابر قائمة الأسماء المدعوة لقبول التحدي.
جاء ذلك، في تغريدة للمدير العام للمنظمة على حسابه الشخصي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، دعما للأسبوع العالمي لتحدي ارتداء الكمامة، الذي أطلقته المنظمة، ومساعدتها في نشر رسالتها العالمية بشأن كيف ومتى علينا إرتداء الكمامة لحماية أحبائنا من مرض (كوفيد-19).
وكان غيبريسوس، دعا الناس حول العالم، في مصور تم تعليقه على وسائل التواصل الاجتماعي للمنظمة، للانخراط بالتحدي الذي أطلقته المنظمة، بارتداء الكمامة عند استخدامهم للمواصلات العامة، أو عند التسوق، أو في الأماكن المزدحمة، والتقاط الصور أو تصوير فيديو قصير وهم يرتدون الأقنعة، ومشاركة ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي خاصتهم، وترشيح أسماء أصدقائهم ومعارفهم لتحدي ارتداء الكمامة ، وفق بترا . 
ويأتي حث منظمة الصحة العالمية، الأشخاص حول العالم لارتداء الكمامة، والمحافظة على التباعد الجسدي، وغسل اليدين باستمرار، والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة، وتغطية الأنف والفم عند السعال؛ للمساهمة في كسر سلسلة العدوى والسيطرة والقضاء على جائحة مرض (كوفيد-19).

جي بي سي نيوز

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