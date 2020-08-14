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"موارد الرياض" تضبط 19 وافداً من مخالفي نظام الإقامة

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خلال 556 زيارة تفتيشية بالتعاون مع الجهات الحكومية

تمكن مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال هذا الأسبوع، من تنفيذ "22" حملة تفتيشية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على العديد من المنشآت التجارية؛ للتأكد من مدى التزام أصحابها بقرارات الوزارة ولوائح العمل التنفيذية.


وأسفرت الحملات التي نفذت وفق جدولة مهام التفتيش الشهرية الصادرة من إدارة التفتيش بالمنطقة، وشملت متابعة قرارات التوطين ومنع العمل تحت الشمس ووسائل السلامة المهنية ضد كورونا والبروتوكولات الوقائية عن "556" جولة ميدانية، ورصد "43" مخالفة، وتوجيه "29" إنذارًا، بالإضافة إلى ضبط "19" وافداً من مخالفي نظام العمل والإقامة، جميعهم يعملون لحسابهم الخاص في بيع وشراء الأثاث المستعمل؛ حيث تم تسليمهم لإدارة الوافدين تمهيداً لترحيلهم. وحث فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، جميع المواطنين والمواطنات على التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد"، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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