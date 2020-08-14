نكتة الموسم .. عطوان ووئام وهاب عن تفجير بيروت : تركيا ادخلتها لتقصفها اسرائيل

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جي بي سي نيوز - : كعادته في الاصطفاف مع ايران وميليشاتها برأ عبد الباري عطوان حزب الله من تفجير بيروت دون ان يوضح للبنانيين والعالم لماذا خزن حزب الله الامونيوم في الميناء وما هي قصة الغرف السفلية والانفاق التي وجدت اسفل المرفأ المدمر .

ففي تسجيله الاسبوعي على اليوتيوب اعتبر الصحفي المذكور ان اسرائيل هي التي تقف وراء الانفجار وانها هي التي خزنت الامونيوم بالتعاون مع امريكا .

ولم يذكر عطوان كيف تم تخزين اكثر من الف طن بدون علم حزب الله الذي يسيطر على كل معابر لبنان وموانئه البرية والجوية .

وعلق مغردون إنه حتى لو قامت اسرائيل بتفجير بيروت فمن الذين خزن آلاف الاطنان من الامونيوم غير حزب الله وايران ، بالاضافة الى ان خبراء متفجرات غربيين اكدوا بأن الذي انفجر في البداية صواريخ كانت مخزنة في المرفأ قبل ان تصل النار الى الامونيوم الذي تسبب بكل هذا الدمار .

وعلى نفس الصعيد عزف وئام وهاب الناطق غير الرسمي باسم حزب الله في لبنان واتهم تركيا بانها هي التي ادخلت المواد المتفجرة دون ان يفسر لماذا تفعل تركيا ذلك وهي تمتلك حدودا برية مع سوريا .

يذكر ان عطوان ما انفك يدافع عن الحوثي وبشار الاسد وايران ونصر الله مدعيا انه شخصيا مع قوى الممانعة ضد اسرائيل ، في الوقت الذي كشف فيه صحفيون مخضرمون مثل الدكتور اسامة فوزي علاقات عطوان المتشابكة من خلال تسجيلات للدكتور اسامة على اليوتيوب وبامكان القارئ الرجوع اليه .

المصدر انترنت