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تسجل 5065 إصابة جديدة بكورونا

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روسيا تسجل 5065 إصابة جديدة بكورونا تسجل 5065 إصابة جديدة بكورونا
10 وفيات في اليابان ترفع الإجمالي لـ1077

روسيا تسجل 5065 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الروسية، اليوم، 5065 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 114 حالة وفاة جديدة.

وأوضح مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في بيان، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 15498 حالة وفاة، و912823 إصابة؛ فيما بلغ عدد الذين تماثلوا للشفاء 6568، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 722964 حالة.

من ناحية أخرى، سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1451 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 53175 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان، أن عدد حالات الوفاة بلغ 1077 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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