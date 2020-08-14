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طقس الجمعة: رياح سطحية على الجوف والشمالية والشرقية والرياض والقصيم

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طقس الجمعة: رياح سطحية على الجوف والشمالية والشرقية والرياض والقصيم طقس الجمعة: رياح سطحية على الجوف والشمالية والشرقية والرياض والقصيم
تشمل مكة والمدينة وجازان.. وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات

طقس الجمعة: رياح سطحية على الجوف والشمالية والشرقية والرياض والقصيم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، جازان)، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (نجران، جازان، عسير).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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