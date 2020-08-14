الكشف عن أسماء الدول العربية التي قد تطبع مع إسرائيل بعد الإمارات

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فبحسب موقع هيئة البث الإسرائيلية، بعد توقيع إسرائيل اتفاق سلام مع الإمارات العربية المتحدة، قالت مصادر مطلعة في واشنطن، إن "مملكة البحرين وسلطنة عمان والسودان ستقدم قريبا على هذه الخطوة وتطبع علاقاتها مع إسرائيل".

وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن الأمر مسألة وقت قصير جدا بالنسبة للبحرين وعمان.

© AFP 2020 / ABBAS MOMANI

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "مملكة البحرين من الممكن أن تكون الدولة العربية القادمة التي ستقيم علاقات رسمية مع إسرائيل".

وأمس الخميس، أعرب جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​، عن أمله بأن تقوم دول جديدة في المنطقة بعقد اتفاقات مماثلة، مؤكدا أن "دولا عربية أخرى ستحذو حذو الإمارات"​​​​​​​.

وقال كوشنر في إفادة للصحفيين، بعد وقت قصير من إعلان ترامب عن الاتفاق، "نأمل أن يكون هذا بمثابة كسر للجليد حيث يمكن لإسرائيل الآن تطبيع العلاقات مع الدول الأخرى"، مضيفًا أنه يعتقد أن هناك "فرصة جيدة جدًا" لصفقة عربية إسرائيلية آخرى في غضون أشهر.

وقال كوشنر إن الإدارة الأمريكية تجري محادثات مع دول عربية أخرى لتطبيع العلاقات مع إسرائيل أيضًا، مشيرا: "إلى أن المزيد من الإعلانات ستأتي خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وأعلن ترامب، أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق تاريخي للسلام بين الإمارات وإسرائيل لتصبح أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع الدولة العبرية والدولة العربية الثالثة بعد الأردن ومصر.

وأوضح ترامب أنه سيتم إطلاق اسم "أبراهام" على الاتفاق، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى الاقتداء بالإمارات وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال "قد نرى بلدان أخرى تقوم بذلك".