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قناة عبرية تكشف عن اسم الوسيط الحقيقي بين الإمارات وإسرائيل

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© REUTERS / Raneen Sawafta

وأفادت القناة العبرية الـ "12"، مساء أمس الخميس، بأن رجل الأعمال الإسرائيلي المعروف، حاييم سابان، هو الذي وضع بذرة بدء علاقات رسمية وعلنية بين كل من الإمارات وإسرائيل، المقرب من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد. 

وذكرت القناة أن سابان التقى بولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، قبل عامين، واقترح عليه الإعلان عن إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، وبأنه كان على تواصل مكثف مع يوسف العتيبة، السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة، والذي نشر مقالا في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بشأن التطبيع مع إسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، مساء أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

وأضاف في بيان أن "ممثلين من إسرائيل والإمارات سيلتقون خلال الأسابيع القادمة لتوقيع اتفاقيات شراكة في مجالات الاستثمار والسياحة والطيران المباشر والأمن".

وأوضح أنه "بموجب الاتفاق سوف تعلق إسرائيل خططها لفرض السيادة على مناطق حددتها خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط".

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