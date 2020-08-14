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.. "الأشرفي" بمناسبة اليوم الوطني لباكستان: خط أحمر ونحن خلف قائد الأمة

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بالفيديو .. "الأشرفي" بمناسبة اليوم الوطني لباكستان: السعودية خط أحمر ونحن خلف قائد الأمة .. "الأشرفي" بمناسبة اليوم الوطني لباكستان: خط أحمر ونحن خلف قائد الأمة
قال: علاقتنا بالمملكة وشعبها علاقة الروح بالجسد ولن ننسى مواقفها معنا

بالفيديو ..

وجّه رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر حافظ محمود الأشرفي، رسالة إلى أهله في باكستان اليوم من الرياض حيث قال؛ ونحن نعيش غدًا ذكرى اليوم الوطني لباكستان أقول لأهلي وأحبائي إن علاقتنا بالسعودية هي علاقة العقيدة والأخوة وعلاقة الروح بالجسد، ولن ننسى مواقفها معنا؛ فنحن جميعًا تحت أمر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده.

وذكر "الأشرفي" أن جميع العلماء وعموم الشعب الباكستاني ينظرون للمملكة وقيادتها بمنظار الأخوة والمحبة، لافتًا إلى أن من يحاول التشكيك في هذه العلاقة فهو مخالف للصواب فمواقفنا واحدة ولن تتغير أبدًا.

وأكد "الأشرفي" أن المملكة هي بالنسبة لباكستان قيادة وشعبًا خط أحمر فأمنها واستقرارها هو استقرار لباكستان وعموم الدول الإسلامية، مضيفًا أن الجميع يستشعر أن قائد الأمة هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -.

وبيّن "الأشرفي" أن ما يثار بوسائل الإعلام للتشكيك بالعلاقات الباكستانية هو مخالف للصواب ويقف خلفه حاقدون لا يريدون الخير للبلدين الشقيقين ولن تنطلي ادعاءاتهم على الجميع. المملكة العربية السعودية باكستان الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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