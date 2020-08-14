أخبار عاجلة

كورونا عربيًا.. 10 آلاف و 822 ألف إصابة اليوم .. و216 حالة وفاة -
هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح -
القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت" -
"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات -
شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي -
"التعاون الخليجي": تهديد إيران للإمارات يحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة -
التعلیم والموجة الثانیة من كورونا!! -
"الجامعة الإلكترونية" تفتح باب القبول لدرجة الماجستير بعدد من التخصصات -
واشنطن تعلن دعمها لقبرص وسط توترات عسكرية مع تركيا بالمتوسط -
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الجامعة العربية تدعو إلى تفعيل مساعدات إنسانية وطبية سريعة للبنان

Print
الجامعة العربية تدعو إلى تفعيل مساعدات إنسانية وطبية سريعة للبنان الجامعة العربية تدعو إلى تفعيل مساعدات إنسانية وطبية سريعة للبنان

الجامعة العربية تدعو إلى تفعيل مساعدات إنسانية وطبية سريعة للبنان

أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير كمال حسن علي، استمرار الجهود الحثيثة التي بدأها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط لدعم لبنان والوقوف على حجم الدمار الذي حدث والتأكيد على تفعيل دور ريادي للجامعة لإعادة إعمار لبنان.

وأشار إلى أنه سيزور بيروت قريباً مع وفد من منظمات العمل العربي المشترك والاتحادات العربية أعضاء الملتقى العربي للاتحادات الداعمين مادياً ولوجيستياً.

وقال في كلمته أمام الاجتماع الطارىء الذي دعت له إدارة المنظمات العربية والاتحادات بالقطاع الاقتصادي بالجامعة العربية اليوم عبر تطبيق"زووم" مع أكثر من 60 منظمة عربية واتحادات نوعية متخصصة، إن الاجتماع يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم ومساندة لبنان ومساعدته بكل السبل الممكنة على تجاوز تداعيات كارثة الانفجار المدمر الذي تعرضت له بيروت وكذلك الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يمر بها لبنان منذ فترة.

ودعا إلى ضرورة تفعيل مساعدات انسانية وطبية خلال زيارة الوفد إلى بيروت والعمل جنبا إلى جانب على إنشاء حساب بنكي تحت مسمى "الحساب العربي لدعم وإغاثة لبنان" من خلال اتحاد المصارف العربية والذي يتخذ من لبنان مقراً له.انفجار بيروت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح

هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح

القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت"

القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت"

"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات

"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات

شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي

شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي

شبكة عيون الإخبارية