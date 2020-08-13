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الاردن : نتائج التوجيهي ستعلن الكترونيا

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الاردن : نتائج التوجيهي ستعلن الكترونيا الاردن : نتائج التوجيهي ستعلن الكترونيا

جى بي سي نيوز  :- قال الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان، إن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2020 ستعلن كالمعتاد على الموقع الإلكتروني المخصص (www.tawjihi.jo )يوم السبت المقبل بالتزامن مع بدء المؤتمر الصحفي الساعة العاشرة صباحا.
ودعا القرعان في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الخميس، الطلبة الى الحصول على نتائجهم من خلال الموقع الالكتروني، مؤكدا في هذا الاطار ان النتائج ستكون متوافرة للطلبة النظاميين ورقيًّا في مدارسهم ولطلبة الدراسة الخاصة في مديريات التربية والتعليم التي سجلوا للإمتحان فيها.
وشدد القرعان على ضرورة الإلتزام بشروط الصحة والسلامة العامة، في حال اضطر الطلبة الى الذهاب للمدارس ومديريات التربية والتعليم الحصول على النتائج، من خلال تجنب الاكتظاظ والحرص على التباعد الجسدي ولبس الكمامات، وذلك تماشيًا مع أمر الدفاع رقم (11)، وحفاظا على صحتهم وسلامتهم.
وبين، ان الطلبة النظاميين الناجحين في الامتحان يمكنهم الحصول على كشف علامات اللغة العربية من مدارسهم، فيما يمكن لطلبة الدراسة الخاصة الناجحين الحصول على الكشف العلامات من مديرياتهم؛ اعتباراً من يوم الثلاثاء الثامن عشر من الشهر الحالي.

جي بي سي نيوز

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