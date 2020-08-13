أخبار عاجلة

كورونا عربيًا.. 10 آلاف و 822 ألف إصابة اليوم .. و216 حالة وفاة -
هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح -
القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت" -
"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات -
شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي -
"التعاون الخليجي": تهديد إيران للإمارات يحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة -
التعلیم والموجة الثانیة من كورونا!! -
"الجامعة الإلكترونية" تفتح باب القبول لدرجة الماجستير بعدد من التخصصات -
واشنطن تعلن دعمها لقبرص وسط توترات عسكرية مع تركيا بالمتوسط -
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إغلاق منشأة رياضية نسائية بمكة لمخالفتها البروتوكولات الوقائية من كورونا

Print
إغلاق منشأة رياضية نسائية بمكة لمخالفتها البروتوكولات الوقائية من كورونا إغلاق منشأة رياضية نسائية بمكة لمخالفتها البروتوكولات الوقائية من كورونا
"البقمي" شددت على تكثيف الجولات للتأكد من التزام المنشآت بكافة الاشتراطات

إغلاق منشأة رياضية نسائية بمكة لمخالفتها البروتوكولات الوقائية من كورونا

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في إدارة الرقابة النسائية بمشاركة بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، منشأة رياضية نسائية وذلك لمخالفتها البروتوكولات الوقائية.

وفي التفاصيل، أوضحت مديرة الرقابة النسائية العنود بنت منسي البقمي أن الفِرَق الرقابية النسائية بالتعاون مع بلدية الشوقية الفرعية أغلقت المنشأة الرياضية النسائية ضمن نطاق بلدية الشوقية وذلك لمخالفة البروتوكولات الوقائية، مبينة عدم تجديد رخصة المنشاة، وأكدت تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وشددت على تكثيف الجولات الرقابية النسائية على جميع المنشآت التي تخص الجانب النسائي، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات وذلك حرصاً على كل ما يمسُ سلامة المواطنين والمقيمين

ولفتت "البقمي" إلى أن الفرق لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه بالتعاون مع البلديات حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.أمانة العاصمة المقدسة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الصحة: تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة وتعافى 977 مصابا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة وتعافى 977 مصابا

الجزائر: 469 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

الجزائر: 469 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة وتعافى 968 مصاباً

8 الصبح - الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة وتعافى 968 مصاباً

تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي

تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي

شبكة عيون الإخبارية