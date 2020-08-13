أخبار عاجلة

كورونا عربيًا.. 10 آلاف و 822 ألف إصابة اليوم .. و216 حالة وفاة -
هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح -
القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت" -
"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات -
شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي -
"التعاون الخليجي": تهديد إيران للإمارات يحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة -
التعلیم والموجة الثانیة من كورونا!! -
"الجامعة الإلكترونية" تفتح باب القبول لدرجة الماجستير بعدد من التخصصات -
واشنطن تعلن دعمها لقبرص وسط توترات عسكرية مع تركيا بالمتوسط -
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"كورونا" يستمر في التفشي بالأراضي الفلسطينية ..ويصيب 432 شخصًا جديدًا

Print
"كورونا" يستمر في التفشي بالأراضي الفلسطينية ..ويصيب 432 شخصًا جديدًا "كورونا" يستمر في التفشي بالأراضي الفلسطينية ..ويصيب 432 شخصًا جديدًا
الفيروس أودى بحياة طفل عمره 8 أعوام

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الخميس)، بتسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة واحدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن حالة الوفاة كانت لطفل له من العمر 8 أعوام، من محافظة الخليل

وبيّنت مي الكيلة أن القدس المحتلة تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 149 حالة تلتها الخليل بإجمالي 107، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن من بين المصابين 22 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم أربعة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الصحة: تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة وتعافى 977 مصابا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة وتعافى 977 مصابا

الجزائر: 469 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

الجزائر: 469 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة وتعافى 968 مصاباً

8 الصبح - الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة وتعافى 968 مصاباً

تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي

تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي

شبكة عيون الإخبارية