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بومبيو: اتفاق تطبيع العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب خطوة هائلة إلى الأمام

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: "تابعت باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الامارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية."

وأضاف "السيسي" في تغريدة له على "تويتر": "واتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط، كما أثمن جهود القائمين علي هذا الاتفاق من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار لمنطقتنا."

من جهة أخرى، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن اتفاق تطبيع العلاقات الذي تم التوصل إليه بين الإمارات وإسرائيل "خطوة هائلة إلى الأمام على الطريق الصحيح".

وقال بومبيو للصحفيين معه خلال رحلة إلى دول وسط أوروبا: "الاتفاق، الذي ساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوسط فيه، سيؤدي إلى التطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين في الشرق الأوسط".

من جهته، وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، والذي تم الإعلان عن التوصل إليه لتطبيع العلاقات بين الجانبين، اليوم الخميس، بأنه "انفراجة كبيرة".