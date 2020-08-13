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وإندونيسيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الرقابة على الأدوية والأغذية

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السعودية وإندونيسيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الرقابة على الأدوية والأغذية وإندونيسيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الرقابة على الأدوية والأغذية
وقعت بين "الغذاء والدواء" في البلدين

السعودية وإندونيسيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الرقابة على الأدوية والأغذية

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء مع نظيرتها الإندونيسية اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الرقابة على جودة وسلامة المنتجات الدوائية بما في ذلك اللقاحات والمنتجات البيولوجية، ومستحضرات التجميل والمكمّلات الغذائية والأغذية المصنّعة.
ومثّل الهيئة العامة للغذاء والدواء في توقيع مذكرة التفاهم معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي، ومن الجانب الإندونيسي رئيسة هيئة الغذاء والدواء الدكتورة بيني كي لوكيتو.
وتنص مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات والخبرات في مجال سلامة الأغذية والرقابة عليها، وفي الأنظمة والمعايير والقواعد المتعلقة بالتفتيش المطبّقة في البلدين، إضافةً إلى المعلومات المتعلقة بالمعايير والقواعد واللوائح الخاصة بتقييم فاعلية المنتجات الدوائية وجودتها وسلامتها قبل التسويق وبعده.
كما تشمل مزيدًا من التنسيق لتعزيز القدرات في اختبارات فحص الأغذية ونظام إصدار شهادات استيراد الأغذية وإجراء الفحوصات المخبرية، وتقديم إشعارات بالمعلومات ذات الصلة بالمنتجات الغذائية.


وتتضمن الاتفاقية إعداد برامج للتعاون الفني في شأن عمليات التفتيش للتأكد من الالتزام بممارسات التصنيع الجيد والتقييم الدوائي، وغيرها من البرامج المتعلقة ببناء القدرات، ومعاينة المراكز المهنية ومراكز التكافؤ الحيوي، إضافة إلى المعارف والمعلومات المتعلقة بتحليل اللقاحات وفسحها.
وبحسب مذكرة التفاهم، ستعمل الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة على تسهيل دخول المنتجات الغذائية والصيدلانية بالحجاج والمعتمرين الإندونيسيين بعد استيفاء حملات الحج والعمرة للأحكام والشروط الخاصة بتخليص المنتجات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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