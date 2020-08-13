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مدينة عبدالله الطبية بمكة تتوسع في استخدام التقنيات السحابية

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مدينة عبدالله الطبية بمكة تتوسع في استخدام التقنيات السحابية مدينة عبدالله الطبية بمكة تتوسع في استخدام التقنيات السحابية
تعرف على دورها في مواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا

مدينة عبدالله الطبية بمكة تتوسع في استخدام التقنيات السحابية

استعانت مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة منذ بدء أزمة الجديد في مارس الماضي؛ بإحدى المنصات العالمية المبتكرة القائمة على تقنية الخدمات السحابية، وهو ما أهلها للتغلب على تداعيات الجائحة، والاستمرار في تقديم خدماتها الطبية عن بُعد.

وقال المدير التنفيذي لتقنية المعلومات بمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة، المهندس محسن باعبدالله : تطبيق Avaya Spaces أسهم في تسهيل عمل اللجان التوجيهية المختصة في تفعيل الإجراءات الوقائية؛ للحد من انتشار الفيروس، وتسهيل واستدامة التواصل الداخلي النوعي بين الأخصائيين والاستشاريين الطبيين؛ لتبادل المشورة الصحية، وتشخيص الحالات الطبية لقطاع عريض من المستفيدين سواء من المواطنين أو المقيمين.

وأضاف: التطبيق أسهم في بناء بيئة عمل سريعة التكيف؛ للتغلب على المتغيرات المتسارعة الناجمة عن الجائحة، من خلال توفير أساليب بديلة وفعالة للموظفين، والذين يصل عددهم لـ 3,500 موظف؛ لتمكينهم من الاستمرار بالعمل، وتلبية احتياجات مختلف القطاعات المعنية داخل المدينة.

وأردف: التطبيق سهّل من عقد الاجتماعات الافتراضية، وعزز التعاون الطبي الجماعي، وسمح لفرق الأعمال بإنشاء مساحات عمل تمكّنهم من إرسال الرسائل، ومشاركة المحتوى، وإدارة المهام الطبية بسلاسة عالية؛ وذلك حرصاً على سلامة الموظفين من الإصابة بعدوى الفيروس، وقد مكَّن الفريق الطبي من تسيير خدماته الطبية بمرونة نوعية ودون توقف.

من جهته قال زهير دياب، المدير العام لـ أڤايا في : العلاقة وطيدة وطويلة بيننا وبين مدينة الملك عبدالله الطبية؛ حيث بدأت منذ عشر سنوات، وتعتبر مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة من أكبر وأكثر المدن الطبية تقدمًا على مستوى السعودية.

وأشار إلى الأدوار التي تؤديها التكنولوجيا الذكية في عموم القطاعات، والقطاع الطبي على وجه الخصوص.

ويُسهم التطبيق في نشر وتنظيم الملفات والمهام، ويتميز بخاصية تخزين بيانات غير محدود، وتمكين العمل الجماعي، مع إمكانية الدمج مع تطبيقات الأعمال المختلفة، والتحكم في الوصول إلى الموارد، وقد صُمّم بمميزات مبتكرة، كالتواصل الفعَّال الرقمي السهل الصوتي والمرئي عالي الدقة، ومشاركة الملفات والعروض التقديمية، وتفعيل مجموعات العمل الافتراضية، فضلاً عن إتاحته عبر كافة الأجهزة والهواتف الذكية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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