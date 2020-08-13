منتدى الرياض الاقتصادي: الذكاء الاصطناعي سيوفر مجالات جديدة لوظائف المستقبل

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الرياض – مباشر: عقد منتدى الرياض الاقتصادي أولى ندواته الافتراضية لمناقشة الدراسات التي قدمت في دورة المنتدى التاسعة، وخصصت الندوة التي أداراها عضو مجلس أمناء المنتدى، خالد اليحيى، لمناقشة دراسة وظائف المستقبل في المملكة.

وقالت غرفة الرياض، في بيان لها اليوم الخميس، إن استعرض رئيس مجموعة نما المعرفية رئيس منتدى الإدارة والأعمال ورئيس الجمعية التعاونية للإسكان، عبد الله الشدادي، ملامح الدراسة وما اشتملت عليه من فصول ونتائج والتوصيات التي خلصت اليها.

وأكد الشدادي، بحسب بيان غرفة الرياض، أن ما تشهده المملكة من تغيرات اقتصادية واجتماعية في ظل رؤية 2030 سيسهم في توفير مزيد من الفرص الوظيفية، مشيرا إلى أن كثيرا ما يتم ربط وظائف المستقبل بالجانب الرقمي.

ولفت الشدادي، إلى أنه استنادا للدراسة فإن ما يمثل 41% من الوظائف في المملكة مهددة بالإلغاء أو التغير، وفي المقابل هنالك الكثير من الوظائف التي ستتولد نتيجة للتحول للذكاء الاصطناعي.

وقال: "إن هناك ما يمثل نحو 65% من الوظائف المستقبلية التي يجب أن يكون الشباب جاهزين لها متناولا في هذا الجانب التجارب الدولية للتحول الوظيفي في بعض الدول".

ومن جانبها، قالت مستشار وكالة السياسات والتخطيط الاقتصادي، منى الحفظي، إن هناك حاجة للاستعداد المبكر للاستفادة من الوظائف المستقبلية، مشيرة الى أن التحول الرقمي سينتج عنه عدد من الوظائف مما يستدعي أن تكون هناك آلية للتعامل والتكيف مع المتغيرات.

وأكد الحفظي، أن الوظائف المستقبلية لن تكون محصورة على مستوى المملكة بل تتجاوز الحدود الجغرافية، مما سيؤدي إلى رفع الإنتاجية والتنافسية، مشددة على أن هناك حاجة إلى المرونة في التعليم لمواكبة سرعة التطور التكنولوجي واكتساب مهارات جديدة، وأن جائحة كورونا كشفت عن جاهزية البنية التحتية في المملكة من حيث التطور التقني.

ومن جهته، دعا رئيس الجمعية العالمية لأبحاث الموهبة والتميز، عبد الله الجغيمان، إلى إطلاق مبادرات جديدة تساعد على اكتساب المهارات والاهتمام بتطوير النظام التعليمي للخروج به من الدائرة التقليدية إلى نظام تعليمي مستمر يساعد في نقل المعرفة ويسهم في صناعة الكوادر البشرية، مؤكدا أن الوظائف لا تموت بل تتطور وأخرى تتحول.

وقال الجغيمان، إن هناك حاجة لدمج التقنيات في التخصصات وتحديد المهارات التقنية المطلوبة في كل مجال وتحديد مستويات التطور الوظيفي وفقا لمقتضيات الذكاء الاصطناعي في المملكة والعمل على تأهيل الشباب للوظائف العالمية، مشيرا إلى وجود ملايين البشر يعملون في الخارج من داخل أوطانهم، موضحا ضرورة العمل ليصبح الشباب السعودي جزء من هؤلاء وذلك من خلال تأهيليهم لسوق العمل العالمي والأعمال المستقبلية.

ودعا الجغيمان، إلى الاهتمام بمجالات الابداع والابتكار حتى تكون هناك شركات قادرة على التأثير في السوق العالمي، مشددا في هذا الجانب على أهمية إعادة صياغة المنظومة التعليمية وإحداث المزيد من التطورات التقنية وتصنيف الوظائف المستقبلية.

وأشارت غرفة الرياض، إلى تقدم عدد من المشاركين بمرئياتهم ومقترحاتهم حول موضوع الدراسة.

وأعلنت غرفة الرياض، الاثنين الماضي، أن منتدى الرياض الاقتصادي يكثف من تحضيراته لعقد عدد 9 ندوات افتراضية تتضمن 5 دراسات قدمها المنتدى في دورته التاسعة، و4 ندوات عن أوراق عمل يشارك بها المنتدى ضمن مجموعة الفكر (T20)، وذلك خلال الفترة من 12 أغسطس/ آب إلى منتصف سبتمبر/ أيلول القادم 2020م.

وافتتح نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة.

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