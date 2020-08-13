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تفاصيل دقيقة... هذه كروز البحر الأحمر و"المسحة" شرط أساسي قبل الركوب

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تفاصيل دقيقة... هذه أسعار كروز البحر الأحمر و"المسحة" شرط أساسي قبل الركوب تفاصيل دقيقة... هذه كروز البحر الأحمر و"المسحة" شرط أساسي قبل الركوب
"سبق" تكشف تفاصيل رحلات الكروز.. هذه أسعارها وخدماتها

تفاصيل دقيقة... هذه أسعار كروز البحر الأحمر و

كشفت هيئة السياحة عن موعد انطلاق أولى رحلات سفن كروز السعودية، وهو يوم الخميس الموافق 27 أغسطس الجاري والانطلاقة ستكون من ميناء الملك عبدالله إلى نيوم ثم العودة وسط رحلة خيالية في مياه وشواطئ وجزر البحر الأحمر في تجربة سياحية استثنائية هي الأولى من نوعها في المملكة.

من جهتها أعلنت شركة "رد سبيريت" المنظمة للرحلات أن السفينة المخصصة للرحلات ضمن أسطول رويال كاريبيان العالمية، وتضم مطاعم عالمية مختلفة وضمن نطاق السفن الفاخرة، والسفينة تضم 8 درجات من السويتات (أجنحة)، ومنها للفرد الواحد 10465 ريالًا، وجناح آخر يشمل غرفتين "خصم 30%" وسعره بعد الخصم 8855 ريالًا، وجناح 3 غرف ليس عليها أي خصومات وسعره 15812 ريالًا.

وتشمل الأسعار الوجبات الثلاث وجميع الخدمات دون النادي الصحي العلاجي، كما يوجد مع كل جناح مساعد شخصي، والمصاعد الخاصة المدعومة بالبطاقات الممغنطة، وخدمات مفتوحة وجبات ومشروبات على مدار 24 ساعة، كما يوجد داخل السفينة "مسرح كبير" يقدم عروضًا مختلفة وفرق سعودية تقدم فنونها، بالإضافة إلى سوق صغير به منتجات تذكارية ومنطقة ألعاب ومسبحين، الأول مكشوف على ظهر السفينة وآخر مغلق وصالة رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة.

وأكدت الشركة على وجوب عمل مسحة للتأكد من الخلو من قبل الرحلة 72 ساعة، وكشفت شركة رِد سي سبيريت عن مسارات الرحلات، وهي كالتالي: المسار الأول يستغرق ثلاث ليالي (أربعة أيام) عبر البحر الأحمر وقوفًا في ميناء ينبع، يتبعها يوم في البحر وتنتهي بإعادة الركاب في اليوم الرابع إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. أما المسار الثاني رحلة نيوم، فتستغرق أربعة ليال (خمسة أيام)، تبدأ من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى مدينة نيوم، حيث يقيم الركاب لمدة يومين ومن ثم التوجه إلى ميناء ينبع، وتنتهي بإعادة الركاب في اليوم الخامس إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.هيئة السياحة السعودية رحلات سفن كروز السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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