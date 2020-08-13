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الرياض – مباشر: أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة بالسعودية، عن مبادرة لتوظيف "فريق قادة الاستدامة" من أبناء المجتمع المحلي؛ بهدف تخطيط ودعم وتنفيذ عدد من المبادرات الحالية والمستقبلية التي يجري التحضير لها ضمن المواقع المحيطة في وجهة مشروع البحر الأحمر.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الخميس، إنها عينت مديرا للمشروع، وأخصائي أول للإشراف على الفريق الذي من المقرر أن يضم 4 مشرفين، و36 ممثلًا، حيث سيكتمل بحلول نهاية أغسطس/ آب عام 2020.

وأضافت شركة البحر الأحمر، أنه قادة الاستدامة سيعملون على نشر ورفع الوعي البيئي ليرتقي إلى سلم أولويات واهتمامات كافة شرائح المجتمع المحلي المحيط في موقع المشروع؛ وهذا من شأنه أن يسهم في تعزيز السلوكيات الإيجابية المرتبطة بالمحافظة على البيئة لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانـو: "في إطار سعينا للحفاظ على بيئة الوجهة، سيقود هذا الفريق مبادرات تنفذها شركتنا على صعيد المجتمع المحلي، وسيسهم في الحفاظ على بيئتنا لتستفيد منها الأجيال المقبلة".

وأضاف باغانو، أنه من الطبيعي أن يحرص الفريق المكون من أبناء المنطقة على حماية الحياة الفطرية المتميزة بتنوعها الأحيائي في الوجهة، لذا ستعمل على تعزيز خبراتهم الواسعة في المنطقة عبر برنامج تدريبي يتضمن مواضيع عن الوعي العام بالبيئة، وتأثير المواد البلاستيكية عليها والحلول البديلة، بالإضافة إلى تعزيز مداركهم حول الحياة البرية في وجهة المشروع.

وأوضح باغانو، أن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث ستضمن المبادرة لعب المجتمع المحلي دورا رئيسا في تحقيق طموح شركة البحر الأحمر للتطوير المتمثل بتنمية بيئة وجهتها، وتشجيع اتباع أفضل الممارسات اليومية المستدامة على نطاق أوسع.

ومن جانبه، قال رئيس الاستدامة البيئية في شركة البحر الأحمر للتطوير، راستي برينارد، إن قادة الاستدامة سيلعبون دوراً مهماً في تنفيذ برامج ستشمل كافة فئات المجتمع المحلي، خصوصا الطلاب في مدراسهم لضمان رفع مستوى الوعي نحو الحفاظ على البيئة وتنميتها.

وأضاف برينارد، أن الشركة تأمل في أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز النظام البيئي في الوجهة، مع ضمان استفادة المجتمعات المحلية اقتصاديا من المشروع، وتعكس هذه المبادرة التزام الشركة برفع معدل المحافظة على بيئة وجهتها بمقدار 30% عما هي عليه الآن خلال العقدين المقبلين، مع ضمان مواءمة المشروع مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأكدت الشركة، أن هذه المبادرة ستشكل امتدادًا لما يعرف بنظام انتشر في ربوع شبه الجزيرة العربية قديماً، وعُرف باسم "الحمى"، ويضمن توفير توازن متكامل بين بيئة السكان الذين يسكنون هذه المناطق ومواردهم الطبيعية.

وتُعد شركة البحر الأحمر للتطوير شركة (مساهمة مقفلة)، مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

وتأسست الشركة لتقود عملية تطوير "مشروع البحر الأحمر" الذي يعتبر وجهة سياحية فاخرة، ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية.

يُذكر بأن مشروع البحر الأحمر سيبدأ باستقبال أول ضيوفه بحلول نهاية عام 2022.

وتتضمن المرحلة الأولى للمشروع تطوير 16 فندقاً فاخرًا على 5 جزر توفر بمجملها 3 آلاف غرفة فندقية، بالإضافة إلى منتجعين في المناطق الجبلية والصحراوية، ومرافق ترفيهية، ومطار دولي مخصص للوجهة.

وتم الانتهاء، مؤخرا، من تطوير المشتل الزراعي الذي يوفر فرص عمل لأبناء المنطقة، هذا بالإضافة إلى مواصلة تطوير مدينة الموظفين التي ستضم نحو 25 ألف موظف وعامل في الوجهة.

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