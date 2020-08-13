تعميم من وزير المياه الاردنية لاصدار تصاريح للعاملين في قطاعاتها

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جى بي سي نيوز :- اصدر وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود تعميما طلب فيه بتحضير كشوفات التصاريح (أسماء الموظفين في قطاع المياه والمشاريع والآبار الخاصة وآبار بيع المياه وأصحاب الآليات المستأجرة)، بنسب تشغيل 25%، و50%، و75%، و100%.

و تزويد الوزارة بخطة عمل تشغيل المياه والصيانة والتوزيع حسب نسب التشغيل المقررة ، و كشف بالمشاكل والتحديات التي واجهت قطاع المياه خلال جائحة كورونا والفترة الماضية حسب الاختصاص.

كما طالب السعود بتحديد البؤر الساخنة التي عانت من عدم وصول المياه خلال فترة الجائحة .

وبحسب التعميم فانه على الجهات المعنية برفع نسبة تحصيل الذمم المالية على الاشتراكات عن طريق تكثيف جولات التحصيل.

صورة عن التعميم :