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السفارة بالكويت: لا حاجة لتصريح سابق لدخول أفراد أسر المواطنين من غير السعوديين

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السفارة بالكويت: لا حاجة لتصريح سابق لدخول أفراد أسر المواطنين من غير السعوديين السفارة بالكويت: لا حاجة لتصريح سابق لدخول أفراد أسر المواطنين من غير السعوديين
مع إثبات شهادة فحص PCR لغير السعوديين بنتيجة سلبية بمدة لا تتجاوز 48 ساعة

السفارة بالكويت: لا حاجة لتصريح سابق لدخول أفراد أسر المواطنين من غير السعوديين

أفادت سفارة المملكة العربية في دولة الكويت، اليوم، أن المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة لن يكونوا ملزمين بالحصول على تصريح سابق لدخول أفراد أسرهم معهم من غير السعوديين "زوج، زوجة، أبناء، ومرافقيهم من العمالة المنزلية، ويحملون إقامة سارية المفعول في المملكة" ابتداء من الآن.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": مع إثبات شهادة فحص PCR (لغير السعوديين) بنتيجة سلبية بمدة لا تتجاوز 48 ساعة.سفارة المملكة العربية السعودية الكويت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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