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701 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الكويت و232 في عمان

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701 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الكويت و232 في عمان 701 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الكويت و232 في عمان
السلطنة أعلنت اليوم 12 حالة وفاة والإجمالي يصل إلى 551

701 إصابة جديدة بـ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 701 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 74486 حالة؛ في حين لم تسجل أي حالة وفاة، ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم عند 489 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، شفاء 648 إصابة في الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من المرض 66099 حالة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة العمانية، الخميس، عن تسجيل 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويبلغ العدد الكلي للحالات المسجلة بالفيروس في السلطنة 82531 حالة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 77278 حالة، بنسبة 93.6% من إجمالي الإصابات.

وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت 12 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا؛ ليرتفع العدد الكلي للوفيات الناجمة عن هذا المرض إلى 551 حالة وفاة.وزارة الصحة الكويتية الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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