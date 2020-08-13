جعجع: حكومة لبنانية جديدة قيد التشكيل وتتعرض لضغوط دولية

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز :- كشف رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، الأربعاء، عن حكومة جديدة قيد التشكيل، وسط ضغوط دولية تتعرض لها قوى سياسية في لبنان.

وقال جعجع في مؤتمر صحفي، تابعته الأناضول: "هناك حكومة على قيد التشكيل، ونفعل ما بوسعنا لتكون مستقلة لا كسابقتها"، و"هناك ضغط دولي هائل لم نلمسه من قبل".

يأتي ذلك بعد يومين من استقالة حكومة حسان دياب، في أعقاب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وخلّف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين.

ولم يوضح جعجع الأطراف التي تمارس الضغوط ولا طبيعتها.

وقال: "هدفنا الأساسي سيظلّ التخلص من هذه السلطة وإسقاط المجلس النيابي (السلطة التشريعية)".

وجدد جعجع دعوته للقوى السياسية من أجل المشاركة في الاستقالة من البرلمان.

وأمهل تيار المستقبل والحزب الاشتراكي يوما واحدا للرد على دعوته.

ودعا حزب الكتائب (يرأسه سامي الجميل) وكل من استقال، للعودة عن قراراهم قبل طرحه في المجلس.

وأضاف: "بإمكاننا التأثير من داخل البرلمان في هذه المرحلة".

وقدم 7 نواب استقالاتهم من البرلمان اللبناني عقب الانفجار، وهم 3 من نواب حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، وديم الجميل، وإلياس حنكش، بالإضافة إلى نائبي اللقاء الديمقراطي مروان حمادة وهنري حلو، إلى جانب النائبة بولا يعقوبيان، والنائب ميشال معوض. ‎

وفي سياق متعلق، قال جعجع إنه لا يعترف بالتحقيقات الجارية بشأن الانفجار، مجددا مطالبته بتحقيق دولي.

وحمّل الأجهزة الأمنية والقضائية مسؤولية الحادثة التي شهدتها بيروت.

وقال أيضا إن "حروبا وغارات إسرائيلية مرت (على لبنان) ولم يؤثر أي منها بقدر هذا الانفجار".

وأضاف: "الأسوأ ما تكشّف في الأيام الخمسة الأخيرة من تقارير وصلت قصر بعبدا، قبل 15 يوما من وقوع الانفجار (حول وجود مادة نيترات الأمونيوم في المرفأ)".

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت بيروت ليلة دامية؛ جراء انفجار ضخم في مرفأ المدينة، خلف خسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ في عنبر 12، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مُصادرة ومُخزنة منذ عام 2014.

ويزيد انفجار المرفأ من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، من تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، وكذلك من استقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

الاناضول