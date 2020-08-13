"سوني" تطلق الكاميرا المرتقبة Alpha 7S III.. ستتوفر في المملكة أواخر أكتوبر

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تتمتع بمستشعر صور جديد كليًّا بإضاءة خلفية وإطار كامل بدقة 12.1 ميغابكسل

كشفت سوني الشرق الأوسط وإفريقيا، عن الإضافة المرتقبة منذ زمن إلى كاميرات الفئة Alpha 7S ذات الإطار الكامل دون مرآة- كاميرا Alpha 7S III (طراز ILCE- 7SM3)، وسوف تكون متوفرة في المملكة في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2020 بسعر 16.499 ريالًا سعوديًّا.

تتمتع كاميرا Alpha 7S III بمستشعر صور جديد كليًّا بإضاءة خلفية وإطار كامل بدقة 12.1 ميغابكسل (تقريبًا، فعال) مع حساسية فائقة ومدى ديناميكي عريض يصل حتى أكثر من 15 توقفًا، ومجموعة من إمكانيات تسجيل الفيديو الرائعة التي تتضمن دقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، وعمق لوني 10 بت 4:2:2، إضافة إلى آلية جديدة لتبديد الحرارة ومدخل مزدوج للتسجيل المتتابع لما يزيد على ساعة بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية في تصوير الأفلام حتى نفاد البطارية، كما تتمتع الكاميرا بنظام تثبيت بؤري جديد كليًّا، وواجهة شاشة لمس وشاشة LCD جانبية قابلة للطي، لتصبح كاميرا Alpha 7S III الجديدة الوسيلة الإبداعية المثلى لمصوري الفيديو المحترفين وجميع فئات مصوري الصور الساكنة والفيديو.

سيتم نشر محتوى جديد كذلك مباشرة في معرض صور سوني.

لتفاصيل المنتج الكاملة، الرجاء زيارة: https://www.sony.com/ar-sa/electronics/camerat-be3adsa-qabila-leltaghyeer/ilce-7sm3سوني كاميرا Alpha 7S III