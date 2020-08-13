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زيادة أسرّة العناية المركزة في مستشفيات مكة بـ81% لجميع القطاعات

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زيادة أسرّة العناية المركزة في مستشفيات مكة بـ81% لجميع القطاعات زيادة أسرّة العناية المركزة في مستشفيات مكة بـ81% لجميع القطاعات
ضمن جهود "الصحة" للارتقاء بمستوى الخدمات في المنطقة وتجويدها

زيادة أسرّة العناية المركزة في مستشفيات مكة بـ81% لجميع القطاعات

أعلنت وزارة الصحة عن زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات منطقة مكة المكرمة لجميع القطاعات بنسبة 81%.

جاء ذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" مؤخراً عن إضافة ما يقارب 3500 سرير عناية مركزة، وذلك خلال 90 يوماً في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا "كوفيد-19".وزارة الصحة مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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