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أرقام جديدة لـ"كورونا" في .. 5057 إصابة في آخر 24 ساعة

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أرقام جديدة لـ"كورونا" في روسيا.. 5057 إصابة في آخر 24 ساعة أرقام جديدة لـ"كورونا" في .. 5057 إصابة في آخر 24 ساعة
المركز الوطني للمكافحة: العدد الإجمالي للمصابين وصل لـ907758

أرقام جديدة لـ

قال المركز الوطني لمكافحة انتشار المستجد في : إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المكتشفة في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بلغ 5057 حالة.

وبذلك وصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 907758 حالة.

ووفقًا للمركز؛ فإن النمو اليومي لهذا المؤشر، لليوم الثاني عشر على التوالي، لا يتجاوز 0.6٪.

ووفق "روسيا اليوم"، تم تسجيل أدنى معدلات النمو اليومية في دائرة تشوكوتكا ذاتية الحكم (0%)، وكذلك في نينيتس ذاتية الحكم (0%)، ومقاطعة موسكو (0.2٪)، وأوسيتيا الشمالية (0.2٪)، وجمهورية الشيشان (0.2٪)، ومدينة موسكو (0.3٪).

وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، تم في العاصمة الروسية، اكتشاف 692 حالة إصابة جديدة، و160 في بطرسبورغ، و148 في مقاطعة موسكو، و130 في مقاطعة نيجني نوفغورود.روسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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