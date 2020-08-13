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"الندوة العالمية" توزع لحوم الأضاحي على مئات الأسر الفقيرة في مقدونيا

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"الندوة العالمية" توزع لحوم الأضاحي على مئات الأسر الفقيرة في مقدونيا "الندوة العالمية" توزع لحوم الأضاحي على مئات الأسر الفقيرة في مقدونيا
استفادت منه 12 مدينة وأكثر من 100 قرية وسط تدابير وقائية لتجنب كورونا

قامت الندوة العالمية للشباب الإسلامي -بالتعاون مع جمعية "سنابل الخير" في مقدونيا- بتنفيذ مشروع الأضاحي وتوزيعها على 5500 أسرة من الأسر الفقيرة والمحتاجة والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والعمال، وعدد من المؤسسات التعليمية والرياضية.

تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع بعض المراكز الإسلامية والمتطوعين؛ ليصل إلى 12 مدينة وأكثر من 100 قرية، وسط تدابير وقائية لتجنب خطر الإصابة بوباء كورونا.

وثمّن المشاركون دعم الندوة وجهودها في تنفيذ المشروع والعطاء المتواصل من المحسنين في مملكة الإنسانية.الندوة العالمية للشباب الإسلامي جمعية سنابل الخير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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