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من كلمة المملكة بجنيف: إيران مسؤولة عن تفجيرات بقيق.. تواصل زعزعة استقرار المنطقة

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من كلمة المملكة بجنيف: إيران مسؤولة عن تفجيرات بقيق.. تواصل زعزعة استقرار المنطقة من كلمة المملكة بجنيف: إيران مسؤولة عن تفجيرات بقيق.. تواصل زعزعة استقرار المنطقة
مندوب بمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح: المنطقة تمر بمرحلة دقيقة وحرجة

من كلمة المملكة بجنيف: إيران مسؤولة عن تفجيرات بقيق.. تواصل زعزعة استقرار المنطقة

أكدت المملكة العربية السعودية في كلمتها اليوم في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح بجنيف أن التحقيقات أكدت مسؤولية #إيران عن تفجيرات #بقيق والهجمات الإرهابية جنوب #المملكة، مشددة على أن إيران مستمرة في زعزعة استقرار المنطقة.

وأضافت: المنطقة تشهد عمليات تهريب غير مسبوقة للسلاح إلى الجماعات الإرهابية ومنطقة #الشرق_الأوسط تمر بمرحلة دقيقة وحرجة.

وتابع مندوب المملكة: تدخلات #إيران في المنطقة أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار وعلى النظام الإيراني التخلي عن أسلوبه العدائي.المملكة العربية السعودية مؤتمر الأمم المتحدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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