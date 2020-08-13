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كورونا عربيًا.. 10 آلاف و 822 ألف إصابة اليوم .. و216 حالة وفاة
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الاثنين 17 أغسطس 2020 01:54 صباحاً
هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء .. "سبق" توضح
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الاثنين 17 أغسطس 2020 01:15 صباحاً
القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت"
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الاثنين 17 أغسطس 2020 01:15 صباحاً
"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات
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الاثنين 17 أغسطس 2020 01:15 صباحاً
شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي
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الاثنين 17 أغسطس 2020 01:15 صباحاً
"التعاون الخليجي": تهديد إيران للإمارات يحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة
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الاثنين 17 أغسطس 2020 01:15 صباحاً
التعلیم والموجة الثانیة من كورونا!!
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الاثنين 17 أغسطس 2020 01:15 صباحاً
"الجامعة الإلكترونية" تفتح باب القبول لدرجة الماجستير بعدد من التخصصات
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الاثنين 17 أغسطس 2020 01:15 صباحاً
واشنطن تعلن دعمها لقبرص وسط توترات عسكرية مع تركيا بالمتوسط
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الاثنين 17 أغسطس 2020 01:15 صباحاً
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!
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الاثنين 17 أغسطس 2020 01:15 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
القيادة الأمريكية المركزية تنشر فيديو لـ"استيلاء" قوات إيرانية على سفينة في المياه الدولية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 13 أغسطس 2020 12:20 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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