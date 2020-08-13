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تطورات كورونا.. الإصابات تتجاوز 20.6 مليون والوفيات نحو 750 ألفًا

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تطورات كورونا.. الإصابات تتجاوز 20.6 مليون والوفيات نحو 750 ألفًا تطورات كورونا.. الإصابات تتجاوز 20.6 مليون والوفيات نحو 750 ألفًا
"جونز هوبكنز": الولايات المتحدة تتصدر الدول تليها البرازيل والهند وروسيا

تطورات كورونا.. الإصابات تتجاوز 20.6 مليون والوفيات نحو 750 ألفًا

أظهرت بيانات مجمعة لحالات ، أن عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 20.6 مليون صباح اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 20 مليونًا و620 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 12.8 مليون؛ فيما يقترب عدد الوفيات من 750 ألفًا.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب إفريقيا والمكسيك وبيرو وكولومبيا وتشيلي وإيران وإسبانيا والمملكة المتحدة والسعودية وباكستان.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وجدير بالذكر أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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