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مركز الملك عبدالعزيز للحوار يستعرض دور الشباب في تحفيز العمل العالمي

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مركز الملك عبدالعزيز للحوار يستعرض دور الشباب في تحفيز العمل العالمي مركز الملك عبدالعزيز للحوار يستعرض دور الشباب في تحفيز العمل العالمي
في ديوانية أقيمت عن بُعد بالتزامن مع يوم الشباب.. بمشاركة 400 شاب وفتاة

مركز الملك عبدالعزيز للحوار يستعرض دور الشباب في تحفيز العمل العالمي

نظّم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أمس، ديوانية حوار بعنوان "إشراك الشباب من أجل تحفيز العمل العالمي"، عن بعد، بالتزامن مع يوم الشباب الدولي.

واستضاف كلاً من أمين مجلس شباب الجوف مهند بن بدر الهادي، وعضو مجلس شباب منطقة الباحة رائد بن صالح قحطان، بمشاركة 400 شاب وفتاة.

وأكد أمين مجلس شباب الجوف خلال اللقاء على مفهوم التلاحم الوطني، مشيداً بتعزيز مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لهذا الدور.

وتطرق اللقاء للدور المهم الذي يمثله الشباب كونهم النسبة الأعلى في تكوين المجتمع، مبيناً أن وجود التكافؤ في الإنتاجية وميدان التنافس الشريف بين الشباب والفتيات له دور كبير في تعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع.

ودعا المؤسسات والجهات التطوعية إلى صقل مهارات الشباب لتحقيق التقدم العلمي الذي يعود بأفضل النتائج على الشباب وعلى تنمية الوطن.

من جانبه، ذكر ‏عضو مجلس شباب الباحة دور مجالس الشباب وأهدافها، وتفعيل دور الشباب في جميع المناطق، لعكس الدور المحوري لهم على نهضة وتقدم المجتمع والوطن.

وتناول اللقاء عدداً من المحاور الأخرى ومن أبرزها، دور الشباب في تعزيز التلاحم الوطني، والتوعية بالتحديات والمشكلات التي تواجه الشباب، ناقش سبل تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتحسين جاهزيتهم، وابتكار استثمارات نوعية متميّزة داخل المملكة، وصقل مهارات الشباب وتنمية قدراتهم في المجالات كافة.

ويعتبر هذا اللقاء استمراراً لجهود المركز والقيام بدوره الوطني في مناقشة القضايا والمستجدات وأثارها وكيفية إدارتها على المستويات كافة؛ تحقيقاً لرؤيته وأهدافه بتعزيز قيم التلاحم الوطني ونشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية.مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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