أخبار عاجلة

كورونا عربيًا.. 10 آلاف و 822 ألف إصابة اليوم .. و216 حالة وفاة -
هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح -
القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت" -
"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات -
شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي -
"التعاون الخليجي": تهديد إيران للإمارات يحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة -
التعلیم والموجة الثانیة من كورونا!! -
"الجامعة الإلكترونية" تفتح باب القبول لدرجة الماجستير بعدد من التخصصات -
واشنطن تعلن دعمها لقبرص وسط توترات عسكرية مع تركيا بالمتوسط -
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البرلمان اللبناني يقر إعلان حالة الطوارئ في بيروت

Print
البرلمان اللبناني يقر إعلان حالة الطوارئ في بيروت البرلمان اللبناني يقر إعلان حالة الطوارئ في بيروت
وسط تداول دعوات للتظاهر لمنع انعقاد الجلسة

البرلمان اللبناني يقر إعلان حالة الطوارئ في بيروت

اجتمع مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، وأقر إعلان حالة الطوارئ في بيروت، في أول جلسة يعقدها منذ الانفجار المدمر في مرفأ المدينة.

وتم تداول دعوات للتظاهر اليوم الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع انعقاد جلسة البرلمان، التي بدأت عند الساعة 11:00 صباحًا (08:00 ت غ) في قصر الأونسكو.

وعقب الانفجار الذي خلّف 171 قتيلًا وأكثر من 6500 جريح في 4 أغسطس؛ أعلنت حالة الطوارئ لمدة أسبوعين؛ على أن يناقش البرلمان الخميس، المرسومَ المتعلق بإعلان حال الطوارئ.

وجاء في الدعوة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «قتلتمونا! ارحلوا! سننزل لمنع المجرمين من الاجتماع.مجلس النواب اللبناني بيروت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الملك يوجه الحكومة إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وجودتها

الملك يوجه الحكومة إلى رفع مستوى الخدمات الصحية وجودتها

رئيس الحكومة الأردنية يؤكد أهمية تشديد الإجراءات على حدود العمري

رئيس الحكومة الأردنية يؤكد أهمية تشديد الإجراءات على حدود العمري

الحكومة الاردنية: تشديد الرقابة على الالتزام بأمر الدفاع 11 لحماية استقرار الحالة الوبائية

الحكومة الاردنية: تشديد الرقابة على الالتزام بأمر الدفاع 11 لحماية استقرار الحالة الوبائية

العضايلة: الملك يوجه الحكومة دائما لتحسين مستوى معيشة المتقاعدين العسكريين

العضايلة: الملك يوجه الحكومة دائما لتحسين مستوى معيشة المتقاعدين العسكريين

شبكة عيون الإخبارية