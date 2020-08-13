حركة النقل الداخلي بعنيزة.. 50% من المعلمين و37% معلمات

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يبدأ في المدارس ورياض الأطفال خلال أسبوع عودة الهيئة التعليمية

دشن مدير التعليم بمحافظة عنيزة خالد بن جايز الحربي اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي القادم 1442هـ، والتي شملت نقل ما نسبته 50% من المعلمين و37% من المعلمات على مختلف الرغبات التي تقدموا بها، ووفقًا للاحتياج الخاص بالهيئة التعليمية لمدارس التعليم العام ورياض الأطفال، وإكمال حركة التشكيلات القيادية فيها.

وهنأ الحربي جميع المعلمين والمعلمات المنقولين، متمنيًا التوفيق لكامل الطواقم التعليمية والإدارية في الميدان التعليمي، مثمنًا الدور الريادي للمعلمين والمعلمات في إثراء العملية التعليمية والجهد الملموس في تحسين نواتج التعلم ورفع كفاءة التواصل التعليمي مع الطلاب والطالبات بما يعود بالنفع على المجتمع ويخدم رؤية الوطن.

بدوره بيّن مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن بن صالح المذن، أن تنفيذ قرار الحركة سيبدأ في المدارس ورياض الأطفال خلال أسبوع عودة الهيئة التعليمية؛ حيث ستنطلق خلالها عملية إخلاء طرف المنقولين والمنقولات لمدارسهم الجديدة.مدير التعليم محافظة عنيزة خالد بن جايز الحربي