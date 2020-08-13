"الحبوب" تبدأ صرف مستحقات الدفعة الرابعة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

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قالت: الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة وأقفلوا حساباتهم عبر "محصولي"

بدأت المؤسسة بصرف مستحقات الدفعة الرابعة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم وذلك من خلال منصة "محصولي" بموقع المؤسسة الالكتروني، والتي من خلالها يتمكّن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف، ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.

وقد بلغ إجمالي ما تم ايداعه لهذه الدفعة مبلغ (6.215.974.530) ريالاً بحساباتهم البنكية، وذلك لعدد 109 مزارعين. وبذلك يكون إجمالي ما تم صرفه للمزارعين منذ بداية الموسم الحالي مبلغ (145.422.258.95) ريالاً، ذلك لعدد 590 مزارعاً، وبكمية 125.516 طناً، وسيتم صرف الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة، وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.مزارعي القمح منصة محصولي