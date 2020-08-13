أخبار عاجلة

كورونا عربيًا.. 10 آلاف و 822 ألف إصابة اليوم .. و216 حالة وفاة -
هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح -
القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت" -
"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات -
شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي -
"التعاون الخليجي": تهديد إيران للإمارات يحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة -
التعلیم والموجة الثانیة من كورونا!! -
"الجامعة الإلكترونية" تفتح باب القبول لدرجة الماجستير بعدد من التخصصات -
واشنطن تعلن دعمها لقبرص وسط توترات عسكرية مع تركيا بالمتوسط -
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إغلاق 6 منشآت غذائية بـ"أجياد مكة" لمخالفتها للاشتراطات الصحية

Print
تمثلت في تدني مستوى النظافة ووجود حشرات وعدم وجود شهادات

إغلاق 6 منشآت غذائية بـ

أغلقت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- 6 منشآت غذائية؛ لمخالفتها للاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس بندر بن خضر الشريف، أن الفِرَق الرقابية الميدانية أغلقت 6 منشآت غذائية ضمن نطاق البلدية لمخالفة الاشتراطات الصحية؛ مبينًا أن المخالفات المرصودة على المنشآت تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، ووجود حشرات داخلها، إضافة إلى عدم وجود رخص وشهادات صحية سارية؛ مؤكدًا تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المحلات المخالفة.

وشدد "الشريف" على تكثيف الجولات الرقابية بالمنشآت الغذائية؛ للتأكد من التزامها بتطبيق كل الاشتراطات؛ وذلك حرصًا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم؛ لافتًا إلى أن الفِرَق لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

إغلاق 6 منشآت غذائية بـ

بلدية أجياد أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح

هل الاتحاد قادر على البقاء في دوري الأضواء ..  "سبق" توضح

القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت"

القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت"

"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات

"الهطلاني" يحتفل بزفافه في القريات

شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي

شاهد.. حافلات مصادر التعلم تعاود نشاطها في ميادين الرياض لتنمية الوعي المعرفي

شبكة عيون الإخبارية