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مواصلة عملية الفحص المخبرية في سوق التمور الموسمي بالسيح

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مواصلة عملية الفحص المخبرية في سوق التمور الموسمي بالسيح مواصلة عملية الفحص المخبرية في سوق التمور الموسمي بالسيح
للتأكد من سلامتها وخلوّها من المبيدات وصلاحيتها للاستهلاك

مواصلة عملية الفحص المخبرية في سوق التمور الموسمي بالسيح

واصل مختبر إدارة صحة البيئة في بلدية الخرج فحص عينات متعددة من أنواع التمور المعروضة في سوق التمور الموسمي بمدينة السيح؛ للتأكد من سلامة التمور وخلوها من المبيدات وصلاحيتها للاستهلاك البشرى وفقاً للمواصفات القياسية ومدونة الغذاء؛ وذلك حفاظاً على صحة للمستهلكين.

وأكدت بلدية الخرج أهمية تعزيز عمليات الجودة وسلامة الغذاء لجميع المنتجات الزراعية التي ترد للأسواق، وتطبيق الاشتراطات الصحية في مختلف المنتجات، خاصة التمور التي تعد من أهم المحاصيل الزراعية بالمملكة.

ويستقبل مختبر صحة البيئة عينات التمور وتحليلها ومراقبة ومتابعة النتائج والعينات بعد التحليل وتطبيق لائحة المخالفات النظامية على أصحاب المزارع المخالفة حسب ظهور النتائج.سوق التمور الموسمي مدينة السيح

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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