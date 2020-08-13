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"الفاهمي" مديرًا مكلفًا لمكتب التعليم بشرق مكة

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"الفاهمي" مديرًا مكلفًا لمكتب التعليم بشرق مكة "الفاهمي" مديرًا مكلفًا لمكتب التعليم بشرق مكة

أصدر مدير تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي، قرارًا بتكليف سالم موسى الفاهمي، مديرًا مكلفًا لمكتب التعليم بشرق مكة بصفة مؤقتة خَلَفًا لفهد الزهراني الذي تم إعفاؤه بناء على طلبه.

من جانبه، وجّه "الفاهمي" شكره وتقديره لمدير عام منطقة مكة المكرمة أحمد الزايدي ولمساعديه وللقيادات التربوية في الإدارة، على هذه الثقة الكريمة؛ مؤكدًا أن تحقيق أهداف التعليم، وتطوير البيئة المدرسية والإدارية على رأس أولوياته.

وأكد أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وبما يحقق أهداف وزارة التعليم وفقًا لرؤية المملكة 2030.

جدير بالذكر، أن الفاهمي كان يشغل منصب مساعد مدير للمكتب ذاته على مدى الأعوام الخمسة الماضية، كما أنه رأس عددًا من اللجان كان بارعًا في الإنجاز والدقة في العمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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