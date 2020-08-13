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كشف مبكر وقطع لسلسلة انتشار العدوى.. 5233 مستفيدًا من خدمات "تأكد" بتبوك

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كشف مبكر وقطع لسلسلة انتشار العدوى.. 5233 مستفيدًا من خدمات "تأكد" بتبوك كشف مبكر وقطع لسلسلة انتشار العدوى.. 5233 مستفيدًا من خدمات "تأكد" بتبوك
مراكز خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا أو لديهم أعراض خفيفة

كشف مبكر وقطع لسلسلة انتشار العدوى.. 5233 مستفيدًا من خدمات

قدم مركز "تأكد" في منطقة تبوك، خدماته لـ5233 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

وتقدم مراكز "تأكد" التي خصصتها الصحة، الخدمة للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تقدم فيها خدمة فحص من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

كما أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد -بإذن الله- خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة؛ علمًا بأن هذه الفحوص تُبَيّن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.مركز تأكد تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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