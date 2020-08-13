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شاهد.. بدء تركيب لوحات حدود ومسميات أحياء مكة الجديدة

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شاهد.. بدء تركيب لوحات حدود ومسميات أحياء مكة الجديدة شاهد.. بدء تركيب لوحات حدود ومسميات أحياء مكة الجديدة
"بشناق": تنفيذ جاء بعد إقرار "القويحص" واعتماد "البلديات"

شاهد.. بدء تركيب لوحات حدود ومسميات أحياء مكة الجديدة

نفّذت وكالة التشييد والصيانة، ممثلةً في إدارة تنفيذ مشاريع التسمية والترقيم التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، تركيب لوحات حدود ومسميات أحياء مكة المكرمة الجديدة.

وأوضح مدير إدارة تنفيذ مشاريع التسمية والترقيم المهندس ماهر بشناق، أن أمانة العاصمة بدأت في تركيب لوحات المسميات الجديدة بأحياء العاصمة؛ وذلك بعد ما أقرتها لجنة التسمية والترقيم برئاسة أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وتم اعتمادها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأشار "بشناق" إلى البدء في تركيب لوحات حدود بعض الأحياء التي تم اعتمادها وجارٍ العمل على باقي الأحياء وفق خطة عمل معتمدة.أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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