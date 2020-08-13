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"بلاد الشمس المشرقة".. الحر يقتل 10 أشخاص في أسبوع

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"بلاد الشمس المشرقة".. الحر يقتل 10 أشخاص في أسبوع "بلاد الشمس المشرقة".. الحر يقتل 10 أشخاص في أسبوع
ارتفعت الحرارة فوق 38 درجة خلال النهار وصلت إلى 40.1

توفي ما لا يقل عن 10 أشخاص، وتم نقل 6600 آخرين إلى المستشفيات في اليابان، بعد تعرضهم لضربات شمس، في الفترة من 3 إلى 9 أغسطس.

وقالت إدارة الإطفاء اليابانية، التي تؤدي مهام وزارة حالات الطوارئ وتشرف على عمل الإسعاف: إن 180 حالة تعتبر خطيرة وتستدعي البقاء في المستشفى لفترة طويلة. وتم إدخال 2.4 ألف شخص آخرين إلى المؤسسات الطبية، في حالة متوسطة الخطورة.

ووفق " اليوم" أضافت الإدارة أن أكثر من نصف الضحايا هم من كبار السن فوق 65 سنة.. "لأسباب اقتصادية، لم يتمكن هؤلاء من تشغيل مكيفات الهواء في المنازل أو العمل في الحديقة لفترة طويلة".

من جانبها، حذّرت السلطات من خطورة الحر، وشددت على ضرورة مراقبة الصحة بعناية في الأيام الحارة، وشرب الكثير من السوائل.

ويعتبر الأسبوع الحالي، الأكثر سخونة في بلاد الشمس المشرقة هذا الصيف؛ "في بعض المناطق، ارتفعت درجة الحرارة فوق 38 درجة خلال النهار. وفي محافظة غونما الوسطى وصلت درجة حرارة الجو في يوم 11 أغسطس، إلى 40.1 درجة بعد الظهر".اليابان ضربات شمس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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